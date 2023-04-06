مركز الفلك الدولي يحدد الموعد المتوقع لعيد الفطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مركز الفلك الدولي، الخميس، أن التاريخ المتوقع فلكيًا لأول أيام عيد الفطر يوافق الجمعة 21 أبريل/نيسان 2023 في العديد من الدول، مشيرا إلى أنه قد تعلن بعض الدول القليلة أن عيد الفطر سيوافق السبت 22 أبريل.

وقال مركز الفلك الدولي، ومقره العاصمة الإماراتية أبوظبي، إن "دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال (عيد الفطر 1444 هـ) يوم الخميس 20 أبريل 2023 وعليه من المتوقع إعلان العديد من الدول عيد الفطر يوم الجمعة 21 أبريل".

وأضاف المركز، في بيان، أنه "من المتوقع اختلاف موعد عيد الفطر في العالم الإسلامي 1444 هـ"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال مدير المركز محمد شوكت عودة إن "دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال يوم الخميس 20 أبريل، ورؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب من جميع قارة آسيا وأستراليا، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة من الأجزاء الغربية من قارة إفريقيا وأوروبا وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في الأجزاء الغربية من القارتين الأمريكيتين".

وأضاف: "هناك إمكانية لرؤية الهلال بالتلسكوب من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الخميس ونظرا لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي فقد جرت العادة في مثل هذه الظروف أن تعلن غالبية دول العالم الإسلامي بدء الشهر في اليوم التالي وعليه من المتوقع إعلان العديد من الدول عيد الفطر يوم الجمعة 21 أبريل".

وتابع بالقول: "أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجردة فقط أو تشترط الرؤية المحلية الصحيحة ولو بالتلسكوب وهذه دول قليلة فيتوقع أن تكون عدة رمضان فيها 30 يوما وأن يكون عيد الفطر فيها يوم السبت 22 أبريل".