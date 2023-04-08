شرطة أبوظبي تنشر فيديو حادث انقلاب سيارة وتوضح السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت شرطة العاصمة الإماراتية، أبوظبي، مقطع فيديو لحادث سير سببته سيارة من طراز "رانج روفر" على أحد الطرق بسبب التنقل غير الصحيح عبر مسارب الشارع.

الفيديو نشرته شرطة أبوظبي على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي وتظهر السيارة وهي على أقصى المسرب اليسار في الشارع في محاولة من السائق الانعطاف الحاد إلى أقصى المسرب الأيمن قبل أن تصطدم وتنقلب.

وقالت شرطة أبوظبي في تعليق على مقطع الفيديو: "دعت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي السائقين إلى تجنب الانحراف المفاجئ، وتفادي تجاوز المركبات الأخرى بصورة خاطئة، والتأكد من خلو الطريق في حال التجاوز أو الانتقال إلى المسار الآخر، وعدم التنقل بين المسارات بطريقة متهورة تعرض السائق للخطر والتأكد من استخدامك للمسار الصحيح في حال الانتقال إلى طريق آخر".

وبينت أن مقطع الفيديو هذا يبث بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق".