دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لا يزال مقطع الفيديو للقارئ الجزائري، وليد مهساس ولقطة صعود قطة على كتفه محط إثارة جدل وتفاعل واسع بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانقسم نشطاء فيمن وجه له انتقادات ومزاعم تشكك بتوجهاته وبين من أثنى عليه وعبر عن دعمه له بعد مقطع الفيديو الذي انتشر بصورة واسعة حول العالم.

وكذّب مهساس تقارير إعلامية تداولت صورا له "خلال تكريمه" وذلك في مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وقال مهساس في مقطع الفيديو الذي نشره: "معكم العبد الضعيف الفقير إلى عفو ومغفرة ربه وليد مهساس وهذه الصفحة الوحيدة لنا.. فبعدما أشيع بأني أدليت بتصريحات بعد الحادثة العفوية التي وقعت بمسجدنا مسجد أبي بكر الصديق ببرج بوعريريج... وأنه قد تم تكريمي من طرف وزارة الشؤون الدينية... أصرح وأقول أني لم ولن أصرح لأي وسيلة إعلامية، تبقى الحادثة عفوية كما جاءت عفوية.."

وتابع قائلا: "وأُكَذِّبُ جميع الصور التي يتم تداولها بأنه قد تم تكريمي.. وبارك الله فيكم جميعا وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال...ورفع الله من مقامكم وأقداركم وأعز الله شأنكم".