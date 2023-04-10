تويتر يصنف BBC مؤسسة إعلامية "ممولة من الحكومة"

(CNN)-- صنّف موقع تويتر حساب هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، الذي يتابعه 2.2 مليون متابع، على أنه ممول من الحكومة. لم يتم منح هذا التصنيف لحسابات بي بي سي الأخرى.

لم يقدم تويتر تعريفاً لما يعتبره "الإعلام الممول من الحكومة".

وقالت BBC في بيان قدمته لشبكة CNN: "نتحدث إلى تويتر لحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن. بي بي سي كانت وستظل دائمًا مستقلة. يتم تمويلنا من قبل الجمهور البريطاني من خلال رسوم الترخيص".

تلقت هيئة الإذاعة البريطانية التسمية بعد أن تم منح تسمية مماثلة للإذاعة الأمريكية الوطنية العامة (NPR).

في البداية، صنّف موقع تويتر الإذاعة الأمريكية على أنها "وسيلة إعلام تابعة للدولة"، مما جعلها على قدم المساواة مع شبكة الدعاية الروسية ((RT ووكالة أنباء شينخوا الصينية.

بعد رد الفعل العنيف من NPR - الذي قال إنه لن يغرد من الحساب أثناء وجود الملصق - تم تغييره بدلاً من ذلك إلى "وسيلة إعلام ممولة من الحكومة".

تتلقى NPR بعض التمويل من المؤسسات العامة ولكن الغالبية العظمى تأتي من مصادر، مثل رعاية الشركات ورسوم عضوية NPR.

يُعرِّف موقع تويتر وسائل الإعلام التابعة للدولة على أنها منافذ "تمارس فيها الدولة السيطرة على المحتوى التحريري من خلال الموارد المالية، والضغوط السياسية المباشرة أو غير المباشرة، أو السيطرة على الإنتاج والتوزيع".