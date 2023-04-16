16 قتيلا وتسعة جرحى في حريق بمبنى سكني في دبي

(CNN)-- أسفر حريق اندلع في مبنى سكني في دبي، السبت، عن مقتل 16 شخصا وإصابة تسعة آخرين، بحسب ما نقلت صحيفتا (الخليج تايمز) و(ذا ناشيونال)، عن بيان صادر عن الدفاع المدني في دبي.

وبدأ الحريق في الطابق الرابع في بناية سكنية بحي الراس، حيث يقع سوق الديرة القديم، وفقا لبيان الدفاع المدني بدبي الذي نقلته الصحيفتان.

وتضم المنطقة بعض الأسواق التاريخية، وهي واحدة من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في دبي.

ووصلت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث بعد ست دقائق تقريبا من تلقي أول مكالمة طوارئ بحسب بيان إدارة الدفاع المدني في دبي.

وكشفت التحقيقات الأولية أن عدم الامتثال لمتطلبات أمن وسلامة المبنى سبب الحريق، كما "لم ترد أي تقارير عن اعتقالات في هذه المرحلة"، بحسب ما أوردته صحيفة "ذا ناشيونال".

وقال متحدث باسم الدفاع المدني في دبي، في تصريحات نقلتها صحيفة (البيان) الإماراتية إن عمليات الإطفاء أسفرت عن السيطرة على الحريق في تمام الساعة 2:42 دقيقة بعد ظهر، السبت، لتبدأ بعد ذلك عمليات التبريد.

وأفاد المتحدث، بأن "التحقيقات المبدئية كشفت عن وجود تجاوزات من قبل مالك البناية، فيما يتعلق باشتراطات الأمن والسلامة، فيما تواصل الجهات المعنية التحقيق، للوقوف على كامل ملابسات الحادث".