السعودية.. الجمعية الفلكية بجدة تحدد بداية شهر شوال "فلكيا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ذكرت الجمعية الفلكية السعودية في جدة، الاثنين، أن "الحسابات الفلكية تشير إلى أن، يوم الجمعة المقبل، سيكون غرة شهر شوال"، بحسب ما نقلت عنها في بيان وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضحت الجمعية أن "الحسابات الفلكية تشير إلى أن القمر سيصل منزلة الاقتران لشهر شوال يوم الخميس (يوم التحري) 29 رمضان 1444 هجرية، الموافق 20 أبريل/نيسان 2023 عند الساعة 07:12 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، بالتزامن مع كسوف للشمس غير مشاهد في الوطن العربي"، بحسب البيان.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، بأن "الاقتران بعد أحد منازل القمر ويعني اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء، عندما يكونان على خط طول سماوي واحد، ويكون القمر منتقلاً من غرب الشمس إلى شرقها، وهو حدث عالمي يتم في لحظة واحدة بالنسبة لجميع أرجاء الأرض" بالتوقيت المحلي، حسب البيان.

وأوضح أبو زاهرة: "ستغرب الشمس من أفق مكة في (يوم التحري) عن هلال شوال عند الساعة 06:42 مساءً وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (04) درجات، والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (05) درجات، وستكون إضاءته (0.2%) وسيغرب عند الساعة 07:06 مساءً بعد 24 دقيقة من غروب الشمس وبذلك ستتحقق شروط دخول شهر شوال فلكياً (حسابياً)".

وأضاف: "أما رؤية القمر (الهلال) بالعين المجردة أو أجهزة الرصد فهي غير ممكنة، باستثناء (كاميرا سي سي دي)، بسبب عمره الصغير، وإضاءته الضئيلة ووجوده في وهج ضوء شمس الغروب ومدة بقائه القصيرة فوق الأفق".

وأشار المهندس أبو زاهرة إلى أنه "سيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى (الإهلال)، وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من درجة (المحاق) وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه وسيكون ذلك متحقق في اليوم التالي".

وانتهى أبو زاهرة إلى القول إنه في "يوم الجمعة 21 أبريل/نيسان 2023 ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:43 مساءً، وستكون رؤيته بالعين المجردة في غاية السهولة إن كانت السماء صافية، وسيغرب بعد 1 ساعة و22 دقيقة من غروب الشمس".