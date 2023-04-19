دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار الداعية الإسلامي الكويتي، طارق السويدان، الذي يعتبر أحد وجوه جماعة الإخوان المسلمين في الخليج ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدة ودعاء عن المسجد الحرام والمسجد الأقصى.

وقال السويدان في التغريدة المتداولة قبل حذفها: "المسجد الحرام والمسجد الأقصى شقيقان جمعهما الوحي وتجمعهما أنوار ليلة القدر وبركاتها.. نسأل المولى سبحانه أن يجمعهما التحرير قريبا غير بعيد وأن يرزقنا الصلاة فيهما على خير حال".

وأوضح السويدان بسلسلة تغريدات عقبت حذف التغريدة المتداولة، قائلا: "السلام عليكم.. للعلم التغريدة التي تم حذفها لم أكتبها أنا بل كتبها الأخوة في إدارة الصفحة وقد كانت خطأ جسيماً واعتذر لكم عنها.. الشكر لمن أحسن الظن وغفر الله تعالى لمن أساء الظن والشكر كذلك لمن أهداني من حسناته في هذه الليلة المباركة".

وتابع في تغريدة منفصلة: "المسجد الحرام والمسجد الأقصى شقيقان جمعهما الوحي وتجمعهما أنوار ليلة القدر وبركاتها.. نسأل المولى سبحانه أن يرزقنا الصلاة فيهما على خير حال".

وأضاف: "أعتذر لكم عن التغريدة التي تم مسحها وتغييرها، فالتغريدة الأولى كتبها الشباب في إدارة الصفحة ولم أكتبها أنا، فهذا ليس منهجي ولا خلقي وأشكر من أحسن الظن، وأشكر كذلك من أساء الأدب فقد أهداني من حسناته في هذه الليلة المباركة".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من الردود والتفاعل الذي تداوله نشطاء على تغريدة السويدان: