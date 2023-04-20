دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خسر عدد من المغردين، الخميس، "العلامة الزرقاء" على صفحاتهم عبر موقع تويتر، بسبب سياسة الشركة الجديدة بإزالة العلامة عن الحسابات التي حصلت عليها عبر النظام القديم.

وظهر حساب البابا فرنسيس الذي يتابعه 18.8 مليون شخص بدون علامة التوثيق، وكذلك الحال بالنسبة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والمغني الكندي جاستن بيبر واللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

من جانبها، خسرت المغنية الأمريكية بيونسي العلامة الزرقاء عن حسابها الذي يتابعه 15.5 مليون شخص من حول العالم.

وانضم سائق الفورمولا وان البريطاني الشهير لويس هاميلتون، إلى قائمة المشاهير الذين خسروا علامة التوثيق إذ أُزيلت العلامة عن حسابه الذي يتابعه 8 ملايين شخص.

وكان ماسك قد كتب على صفحته الرسمية على تويتر في 11 إبريل/نيسان: "التاريخ النهائي لإزالة العلامة الزرقاء سيكون 20 إبريل/نيسان".

وقال موقع تويتر إنه "سيبدأ في إلغاء" العلامات الزرقاء الممنوحة بموجب نظام التحقق القديم - والذي أكد على حماية المستخدمين البارزين المعرضين لخطر انتحال الهوية - في الأول من إبريل/نيسان.