دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لرجل مٌسن يسير في أروقة الحرم المكي، ملقين الضوء على ملامحه وطريقه سيره الأمر الذي أثار تفاعلا.

وبرز مقطع فيديو نشره صاحب حساب محمد الفيصل بتويتر، يظهر فيه الرجل المسن جالسا حيث كتب بتعليق: " هذا صاحب المقطع الشهير اسمه الحاج عبدالقادر باكستاني الجنسية"، ويسمع صوت لشخص يعرف بالمسن قائلا إنه "مسافر اليوم وأنه يريد الحج".

من جهته علق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، على مقطع الفيديو قائلا: "يبشر... من يدلني عليه؟".

وذهب نشطاء آخرون لتشبيه الرجل المسن بشخصيات إسلامية تاريخية، وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي تداولها النشطاء: