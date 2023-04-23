دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للداعية الفلسطيني، خالد المغربي، وما زعمه عن تغيير المملكة العربية السعودية لرقم الطوارئ 911، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

وقال خالد المغربي في مقطع الفيديو المتداول والذي نشر على قناة خطب ودروس المسجد الأقصى المعرّفة بموقع يوتيوب قبل 3 سنوات: "إذا تلاحظون وللأسف نقول أي دولة عربية قامت باستبدال مقسم الهاتف تبعها.. للأسف قبل عامين أو ثلاثة، السعودية قامت بتغيير أرقام النجدة تبعتها من أرقام معينة إلى 911، لماذا؟ نقول هذا يدل على بداية اختراق الشيطان للمنظومة الموجودة في بلاد الحرمين.."

وتابع قائلا: "لما نتطلع على إبليس أو الشياطين بشكل عام بمن تستعين؟ تستعين بـ9 إبليس أو 10 الله عز وجل أو 11 الأعور الدجال؟ تستعين بـ9 و11 وتتجنب مين؟ تتجنب 10، وعليه تنظرون على رقم الطوارئ الموجود في أمريكا رقم الطوارئ عندهم 911 شو يعني هذا؟ يعني لما أكون باحتياج مساعدة، من مين بدي أطلب المساعدة؟ من إبليس ومن الأعور الدجال ومين بستثني من المساعدة؟ الله هيك بأفكارهم.."

وأردف: "الأرقام كالآتي 9 تمثل إبليس 10 تمثل الله الي هو احنا بنعرف الواحد الأحد، هم يسمونه بأسماء عندهم أسماء كثيرة ولكن بأسمائهم يسمونه ’يهوة‘ وعندهم رقم 11 هو الأعور الدجال أو الرجل الخارق أو بسموه المخلص.."

وأضاف: "عندهم الأرقام 911 تدل على الشياطين أو إبليس والأعور الدجال الي هم يعتبروهم المساعدة.. الأرقام عندهم الي هم من بناها، كمان مرة بنبه هذه الأرقام في معتقداتهم، إحنا لا تؤثر علينا.."