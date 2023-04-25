دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ردّ الإعلامي المصري باسم يوسف على تصريحات منسوبة للممثل الأمريكي من أصول أفريقية، كيفن هارت، بأن أجداده حكموا مصر و"بنوا الأهرامات" في مصر، متهما إياه بـ"الاستحواذ الثقافي".

وقال يوسف في ظهوره مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان ردا على هارت: "الأمر ليس مرتبطا بأصحاب البشرة البيضاء أو السوداء بل مرتبط بعملية الاستحواذ الثقافي وفلسفة التاريخ التي يقوم بها أتباع المركزية الأفريقية (الأفروسينترك)".

وأضاف الإعلامي المصري قائلا إن هذه الحركة "بدأت القرن الماضي بهدف جيد لتعليم الأمريكيين من أصول أفريقية حول التاريخ الغني لغرب أفريقيا مثل الإمبراطورية العظمى لبنين وغانا ومالي..".

وأردف يوسف قائلا: "لذلك أنت تجد أشخاصا مثل كيفن هارت والذي يؤمن بهذه النظريات ويدعي أن أجداده بنوا الأهرامات، أنا آسف فأجدادك لديهم حضارة رائعة غرب أفريقيا".

وعلق نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، علاء مبارك، على كلمات باسم يوسف بالقول: "أنت محق تمامًا في ذلك، لقد أصبت الحقيقة باسم بنقاط قوية، أحسنت"، حسب قوله.

وكانت وسائل إعلام قد نقلت تصريحات عن هارت قال فيها: "يجب أن نعلم أطفالنا التاريخ الحقيقي للأفارقة عندما كانوا ملوكًا في مصر، وليس فقط عصر العبودية الذي عززه التعليم في أمريكا، هل تتذكرون الوقت الذي كنا فيه ملوكًا؟"

وكان من المقرر أن يقيم الممثل الأمريكي عرضا في مصر في فبراير/شباط الماضي لكن تم إلغاءه لأسباب "لوجستية"، وفقا للشركة.

وقالت شركة "R Production" في بيان لها عبر صفحتها على موقع فيسبوك، في فبراير/شباط الماضي: "بسبب مشاكل لوجستية محليا، إلغاء عرض كيفن هارت الذي كان من المقرر عقده في 21 فبراير/شباط في القاهرة، لقد أظهرتم لنا دائماً دعمًا مستمرًا في جميع مناسباتنا، ونحن ممتنون لذلك، في هذه الأثناء، نطلب منكم صبرًا ونحن نعمل مع فريق TicketsMarché للتأكد من تلبية جميع المبالغ المستردة في أقصر وقت ممكن"، على حد قول الشركة.