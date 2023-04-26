صورة من فيديو لمشهور تيك توك قعيد المجد من حسابه الرسمي بالتطبيق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من منافسه بين مشهور "التيكتوك"، السعودي "قعيد المجد" ومنافسه "يوسف الباكستاني"، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وأبرز نشطاء عدد المشاهدات التي حظي بها قعيد والتي وصلت لـ960 ألف مشاهد في الجولة المباشرة عبر التطبيق.

وأبرز مغردون أيضا حجم الدعم الذي تلقاه قعيد من متابعيه خلال الجولة وسط تكهنات حول حجم الأموال التي سيجنيها لفوزه في الجولة.

ويذكر أن قعيد سبق وأثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فوزه على منافسه "أليكس الالباني".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء: