دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات في السعودية، فهد الخضيري، على ما يتم تداوله ونشره حول "بول الإبل" وتداول بيعه بكبسولات مجففة لعلاج مرض السرطان واصفا ذلك بأنه "متاجرة بالطب النبوي".

جاء ذلك في تغريدة للخضيري على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "ما يتم نشره حالياً من علاج السرطان في ابوال الابل، وبيع كبسولات بول ابل(مجفف!)، ووضع جدول للعلاج بيول الابل…وايهام المرضى وخداعهم.. كله كذب وبيع وهم ومتاجرة بالطب النبوي واستغلال لعاطفة الدين.."

وتابع قائلا: "لا يوجد دراسات متكاملة تثبت التشافي (ولا حالة واحدة) وكل من يزعم ان لديه دراسات وابحاث علمية فهي حتى الان لا ترقى لدرجة ان يسمى بحث علمي متكامل، بل هي ابحاث ناقصة وغير مكتملة، ولم تنشرها مجلات موثوقة ومحّكمة. بل هي محلات مدفوعة وغير دقيقة بالابحاث،! ولا يتم تحكيمها".

وأضاف: "لم أقف حتى الان على حالة تشافت من ذلك، وكل ما يقال عمن تشافى هو سواليف وكلام كاذب واستغلال مادي، واما حديث العرنيين (اجتوّت بطونهم) فلا يعني انهم تداوا من السرطان بل كان لديهم استسقاء بسبب مشكلة أخرى (قد يكون نقص مغنيسيوم وبوتاسيوم ولم يكن سرطان. لذا لا تنخدعوا ولا تصدقوا ذلك ولا زلت انتظر منهم اثبات تعافي حالة واحدة بتقرير طبي صادق ودراسة علمية مكتملة ولم يستطيعوا اثبات تشافي حالة واحدة ولا يوجد اي دراسة كاملة تثبت الشفاء او clinical trail بل هي سواليف واكاذيب. والله على ما اقول شهيد".