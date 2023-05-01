السعودية.. شخص يصدم مركبات بدون توقف والأمن يكشف الحالة التي كان بها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الأمن العام السعودي إلقاء القبض على سائق قام بصدم مركبات أخرى بطريقة متعمدة وذلك بعد انتشار المقطع بشكل واسع على تويتر الأحد.

وقال الأمن العام في بيان له: "قبضت شرطة محافظة قلوة في منطقة الباحة على مواطن ظهر في محتوى مرئي يقود مركبة بتهور وصدم مركبات في طريق عام ولم يتوقف".

وأردف الأمن العام قائلا: "وتبين من إجراءات الاستدلال أنه في حالة غير طبيعية".

وتابع الأمن العام: "وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، وجار القبض على من وثّق ونشر المحتوى لمخالفته نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية".

وكان قد انتشر مقطع فيديو لسائق يقوم بصدم مركبات بشكل عشوائي في السعودية ما أثار حالة من استغراب المغردين من هذا التصرف.