هل ترتفع تكلفة فاتورة المياه في المنزل أثناء الصيف؟.. إليك طرق التوفير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يزداد الاستهلاك اليومي للمياه في المنازل، حيث يحتاج النبات في الحديقة إلى ري أكثر بسبب الشمس الحارقة، وتزداد الحاجة إلى الاستحمام بشكل متكرر للتخلص من التعرق والروائح الكريهة.

نشرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية نصائح وإرشادات للحد من استهلاك المياه في المنازل، سواء في المطبخ، دورات المياه، أو حتى الحديقة.

وللمساعدة في توفير المياه في شتى استخدامات المنزل، نقدم لكم نظرة على الإنفوغرافيك أعلاه الذي يتضمن بعض النصائح الهامة.