مصر.. ضجة يثيرها مستشار السيسي أسامة الأزهري من إندونيسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لأسامة الأزهري مستشار الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر، مرفوع على كرسي فوق جموع في إندونيسيا، الأمر الذي اثار تفاعلا.

الصور المتداولة نشرها الأزهري على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، بتعليق كتب فيه: "استمرار فعاليات رحلة أسامة الأزهري في إندونيسيا.. انطلاقا من الآتشية إلى سومطرة الشمالية إلى جاكرتا إلى لومبوك.. أسامة الأزهري يصل إلى لومبوك مع الوفد المرافق له ومنهم المنشد المشهور مصطفى عاطف، وذلك ظهر يوم الاثنين 8 مايو وسط استقبال جماهيري حافل وحشود كبيرة".

وأضاف المنشور أن الأزهري "توجه مباشرة إلى معهد سعادة الدارين لإلقاء المحاضرة في تلك الحشود في ضيافة شيخ (دار سعادة الدارين) حضرة الأستاذ الشيخ محمد عزي بن محسن وحرمه السيدة نور الفلاح إدريس وابنهما أحمد عزيزي الأزهري".

وتداول نشطاء صورا لجموع من الناس تقترب من قدمي الأزهري مرفوعا الأمر الذي أثار انتقادات، وفيما يلي نستعرض لكم عددا منها: