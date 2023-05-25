غوغل تحذف تطبيقا "يُحاكي العبودية" بعد انتقادات واسعة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حذفت شركة "غوغل" لعبة من متجر "Play Store" بعنوان "Slavery Simulator" (محاكاة العبودية)، والذي يتيح للمستخدمين محاكاة امتلاك "عبيد" بعد انتقادات تعرض لها التطبيق على وسائل التواصل الاجتماعي في البرازيل.

وأُطلق التطبيق، الذي طورته شركة "Magnus Games"، على متجر غوغل، في 20 إبريل/نيسان وتم تحميله أكثر من 1000 مرة قبل أن تُزيله "غوغل" الأربعاء، وفقا لبيان من غوغل لـCNN Brasil.

وقال مكتب المدعي العام البرازيلي في بيان، الأربعاء، إنه فتح تحقيقًا في سبب إتاحة اللعبة على متجر التطبيقات الخاص بغوغل من الأساس.

وطلب المدعون "معلومات محددة حول اللعبة" من غوغل، مؤكدين رصد "عدد كبير من التعليقات العنصرية" على المنصة.

وأظهرت صور أن اللعبة تتيح للمستخدمين "تبادل وشراء وبيع عبيد".

وينص وصف اللعبة على ما يلي: "اختر أحد الهدفين في بداية محاكاة مالك العبيد: "مسار الطاغية" أو "مسار المحرر". كن مالكا ثريًا للعبيد أو ساهم في عتق آخرين".

وفي إحدى الحالات المعروضة على اللاعبين، تظهر في اللعبة عبارة: "استخدم العبيد لإثرائك، امنع عتق العبيد واجمع الثروة".

وخلال اللعبة، نظهر مستويات مختلفة، مثل: "مستوى العبيد: أعلى مستوى، أعلى ربح يجلبه العبد" ، أو "تحتاج إلى حراس! لديك عبيد ولكن لا أحد يحرسهم. بدون حراس، سوف يتمرد العبيد أو يهربوا، استأجر بعض المقاتلين، عادة، يكفي حارس واحد لـ 30 عبدًا"، حسبما أظهرت لقطات شاشة من اللعبة.

وسرعان ما انتشرت اللعبة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتقد العديد من النشطاء من أصحاب البشرة السمراء مطوري اللعبة وغوغل.

وقالت غوغل في بيان لـCNN Brasil: "لدينا مجموعة قوية من السياسات المصممة للحفاظ على سلامة المستخدمين والتي يجب على جميع المطورين اتباعها. لا نسمح بالتطبيقات التي تروج للعنف أو تحرض على الكراهية ضد الأفراد أو الجماعات على أساس العرق أو الأصل العرقي، أو التي تصور أو تروج للعنف غير المبرر أو أنشطة خطيرة أخرى. يمكن لأي شخص يعتقد أنه عثر على تطبيق ينتهك قواعدنا أن يقدم بلاغًا. عندما نحدد انتهاكًا للسياسة، نتخذ الإجراء المناسب".

ووفقا لمنصة غوغل نفسها، فإن تقييم التطبيق ينص على أنه مناسب لـ"كل الأعمار".

وحصل التطبيق على تصنيف 4 نجوم، علما أن التصنيف الأعلى هو 5 نجوم، وتضمنت تعليقات مستخدمين للتطبيق ما يلي: "لعبة رائعة لتمضية الوقت، لكنني أعتقد أنها تفتقر إلى المزيد من خيارات التعذيب، يمكنهم توفير خيار النقر على جلد العبد أيضًا"، كما كتب مستخدم في 22 مايو/أيار، انها تصنيف 5 نجوم.

وعن تطبيق الهاتف المحمول، قالت "MagnusGames": "تم إنشاء اللعبة لأغراض ترفيهية فقط، يدين الاستوديو الخاص بنا العبودية بأي شكل من الأشكال، جميع محتويات اللعبة خيالية وغير مرتبطة بأحداث تاريخية محددة، جميع الصدف عرضية".

وحاولت CNN التواصل مع الشركة التي أطلقت اللعبة للحصول على تعليق دون تلقي رد.