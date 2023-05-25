دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر دخول فتيات إلى مبنى في لبنان يحمل لافتة جمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله اللبناني، الأمر الذي أشعل تفاعلا.

ويظهر مقطع الفيديو المتداول نزول الفتيات من حافلة تحمل شعار قناة MTV اللبنانية الأمر الذي أثار تكهنات وتساؤلات.

وقالت مصادر في قناة MTV لـCNN بالعربية: "بعد التداول بفيديو يظهر دخول مجموعة من الفتيات الى مبنى يضم فرعاً لجمعية القرض الحسن، أشار مصدر في الـMTV إلى أنه جرى التقاط الفيديو خلال دخول الفتيات إلى عيادة طبيب أسنان في المبنى نفسه الذي صودف أنه يضمّ أحد مقرات جمعية القرض الحسن".

وتابع المصدر في البيان: "أما وجود ’لوغو‘ المحطة على الحافلة التي تقل الفتيات، فيعود إلى أن الـMTV ترعى الاحتفال الذي تشارك فيه الفتيات لا أكثر ولا أقل، ولا علاقة للـMTV بالتنظيم".

Credit: Style Events Organisation

وحصلت CNN على صور حصرية من داخل عيادة "DR. Ali Mehri" في المبنى ذاته خلال وجود الفتيات بعد نزولهن من حافلة MTV.