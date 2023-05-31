السعودية.. فيديو رد فعل عائلة رائد الفضاء علي القرني لحظة وصوله الأرض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هبط رائدا الفضاء السعوديين، ريانة برناوي وعلي القرني إلى الأرض، الأربعاء، بعد رحلة إلى محطة الفضاء الدولية انطلقت في الـ21 من مايو/ أيار الجاري.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الحكومية مقطع فيديو يظهر رد فعل عائلة القرني لحظة هبوط المركبة الفضائية على الأرض، بتعليق قالت فيه: "سجود شقيق وعم رائد الفضاء علي القرني فرحا لحظة مشاهدته بعد وصوله إلى الأرض".

وكانت قناة الإخبارية قد نشرت في مقطع منفصل نقلته وكالة الأنباء الرسمية اللحظات الأولى من وصول رواد الفضاء إلى الأرض والهبوط في المحيط الأطلسي.

وأعلنت الهيئة السعودية للفضاء، الأربعاء، "نجاح مهمة رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني بهبوط المركبة الفضائية التي تقلّهما وطاقم المهمة ’AX-2‘، بعد رحلة علمية متميزة في محطة الفضاء الدولية (ISS)، حققت مساعي المملكة في الإسهام في الأبحاث العلمية التي تخدم البشرية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميًّا، وبناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات المأهولة، فيما تعد هذه المهمة الرائدة علامة فارقة للمملكة العربية السعودية، ولحظة فخر للإنجازات الوطنية والعلمية في قطاع الفضاء".