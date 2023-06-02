دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مراسم حفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله والسعودية رجوة السيف، الخميس.

وأبرز نشطاء لقطة للعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني خلال استقبال الضيوف بقصر الحسينية وقد ثنى ركبتيه لوهلة الأمر الذي وصفه نشطاء بأن ذلك ناجم عن "تعب" من الوقوف خلال المراسم.

وكان الملك عبد الله والملكة رانيا ووالدا رجوة قد انضما للعروسين في قصر الحسينية لتحية أكثر من 1700 ضيف من الحضور في الأمسية التي شهدت عروضا متنوعة لفنانين وموسيقيين محليين، بالإضافة إلى فرق فلكلورية.

وسبق مراسم قصر الحسينية، استقبال العاهل الأردني لنحو 140 ضيفا من أفراد العائلات الملكية من حول العالم وكبار الشخصيات في قصر رغدان قبيل عقد قران الحسين ورجوة التي صدرت إرادة ملكية أردنية بمنحها لقب "صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة".