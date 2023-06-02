دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداولت وسائل إعلام أردنية ومغردون على منصة تويتر مقطع فيديو يُظهر غناء الفنان اللبناني راغب علامة للأغنية التي قدمها بمناسبة حفل زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أمام رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي.

ويظهر علامة في مقطع فيديو نشرته قناة "المملكة" الأردنية وهو يقف أمام بيلوسي التي تزور الأردن ويطلب منه مجموعة من الأشخاص تأدية الأغنية أمامها.

وغنى الفنان اللبناني أغنيته أمام بيلوسي وسط تفاعل من قبل الموجودين معه ومن رئيسة مجلس النواب السابقة التي ظهرت منسجمة مع الأغنية.

وما أن أنهى علامة غناء الأغنية حتى صفقت بيلوسي له حسب الفيديو الذي تداوله أيضا عدد من المغردين.

وكان علامة أحد الفنانين الذين قدموا أغان لولي عهد الأردن وزوجته، الأميرة رجوة الحسين، بمناسبة زفافهما الذي تم الخميس.

يذكر أن بيلوسي قد أجرت لقاء مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الجمعة، وفقا لمنشور شاركه الصفدي على تويتر.