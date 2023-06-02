دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لانتصار السيسي زوجة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي وابنتهما اية خلال مراسم زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله والسعودية رجوة السيف.

وأبرز نشطاء لقطات لسيدة مصر الأولى وابنتها خلال مصافحة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا وكذلك لحظة تهنئة العروسين عقب عقد قرانهما.

وعُقد قران الأمير الحسين ورجوة التي صدرت إرادة ملكية أردنية بمنحها لقب "صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة"، في قصر زهران بحضور نحو 140 ضيفا من أفراد عائلات ملكية عالمية وكبار الشخصيات، قبل أن يبدأ مسير الموكب الأحمر الملكي ليطوف بالعروسين، شوارع العاصمة عمّان، وصولا إلى قصر الحسينية.

وانشغل الأردنيون باحتفالات الزفاف وطقوسه التي حاكت الموروث الأردني، إلى جانب الالتزام بتقاليد العائلة الملكية الهاشمية، إلا أن تنوّع الاحتفالات بزواج الأمير الحسين بن عبدالله، حمل معه دلالات سياسية واجتماعية أردنية ترتبط بولاية العهد التي اختير لها في الثاني من تموز 2009، بوصفه النجل الأكبر للملك عبدالله الثاني.