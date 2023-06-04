"تربية صالحة".. لحظة تقبيل ولي عهد الأردن يد أمه الملكة رانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لفت ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني عيون مراقبين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لأسلوب تعامله مع والدته، الملكة رانيا العبدالله خلال مراسم زفافه وما وصفه البعض بأنه "تربية صالحة".

وبعد تداول صور قيامه وشقيقه الأمير هاشم بالتقاط حقيبة سقطت من يد والدتهما الملكة رانيا خلال استقبال أفراد العائلات الملكية العالمية وكبار الشخصيات في قصر الحسينية، برزت لقطة تقبيل ولي العهد الأردني ليد والدته مباشرة بعد نزوله من منصة عقد القران في قصر زهران، ليسلط النشطاء الضوء على نشأة وتربية الامير الحسين "الصحيحة".

وظهر الأمير الحسين وهو يؤدي التحية العسكرية للملكة عند دخوله مقر المراسم وثم قبّل يد أمه بعد توقيع العروسين على عقد القران.

وأقيمت مراسم عقد القران في قصر زهران بحضور نحو 140 ضيفا قبل أن يبدأ مسير الموكب الأحمر الملكي ليطوف بالعروسين، شوارع العاصمة عمّان، وصولا إلى قصر الحسينية حيث توجه العروسان عبر الفناء وسط زفة أردنية تقليدية، وعلى المنصة انضم الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا ووالدا رجوة لتحية أكثر من 1700 ضيف من الحضور، قبل إقامة مأدبة زفاف العروسين.

ويذكر أن الديوان الملكي الأردني قد أعلن صدور الإرادة الملكية بمنح لقب "صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة" لزوجة ولي العهد، الخميس، عقب عقد قرانهما.