بعد زواجه.. ولي عهد الأردن يعلق على ما رآه بشوارع الأردن

شاهد انطلاق الأمير الحسين والأميرة رجوة في "الموكب الأحمر" من قصر زهران إلى قصر الحسينية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، السبت، على المشاهد التي رصدها في الشارع الأردني احتفالا بزواجه من الأميرة رجوة الحسين وذلك بمقطع فيديو نشره على صفحته بانستغرام.

وقال ولي العهد الأردني في تعليق على مقطع الفيديو: "أهلي وعزوتي علمت دائما أن الحب يسكن قلوبكم تجاهي وتجاه أسرتي لكنني الأمس رأيته ماثلا أمامي في الشوارع والمدن والقرى، في أهازيج الرجال وزغاريد النساء، وأنا أرى فرحة الأردنيين والأردنيات بفرحي، ووقفتهم معي وكأني أخ وابن وحفيد كل منهم. شكرا لكم من القلب شكرا لا تسعه الكلمات. اللهم اجعل أيامنا جميعا أيام خير وحب وفرح واحفظنا أهلا وأسرة واحدة".

من جهته نشر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني تغريدة، السبت، قال فيها: " شكرا من القلب لأبناء وبنات شعبنا العزيز الذين شاركونا الفرحة بالحسين ورجوة. والشكر الموصول للأشقاء والأصدقاء على وجودهم معنا بهذه المناسبة، ولتبقى ديار الأردنيين عامرة بالفرح دائما".

وأقيمت مراسم عقد القران في قصر زهران بحضور نحو 140 ضيفا قبل أن يبدأ مسير الموكب الأحمر الملكي ليطوف بالعروسين، شوارع العاصمة عمّان، وصولا إلى قصر الحسينية.

وبعد إتمام مراسم عقد القران، توجه ولي العهد ورجوة التي صدرت إرادة ملكية أردنية بمنحها لقب "صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة" من قصر زهران إلى قصر الحسينية ليتم استقباله بواسطة مجموعة من الخيالة وحرس الشرف وفرق من المشاة.

وبقصر الحسينية توجه العروسان عبر الفناء وسط زفة أردنية تقليدية، وعلى المنصة انضم الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا ووالدا رجوة لتحية أكثر من 1700 ضيف من الحضور، قبل إقامة مأدبة زفاف العروسين.