السعودية.. رد فعل خريجين بكلية الملك فهد يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لردة فعل طلاب بكلية الملك فهد الأمنية عقب مراسم تخرجهم، الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بتقرير: "رعى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، حفل تخريج الدورة (64) من طلبة بكالوريوس العلوم الأمنية، والدورة (52) للضباط الجامعيين، والدفعة (13) من طلبة البرنامج الأكاديمي الأمني للابتعاث الخارجي للعام الدراسي 1444هـ، وذلك في مقر كلية الملك فهد الأمنية بالرياض".

ونقلت الوكالة كلمة مدير عام الكلية، اللواء علي بن عبدالرحمن الدعيج، والتي بين فيها أن "الكلية مستمرة في تحقيق مستهدفات خطتها الإستراتيجية ورؤيتها بالريادة في التأهيل والتدريب الأمني والعسكري"، مشيرًا إلى "أبرز منجزات الكلية خلال العام الدراسي، ومنها الحصول على الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب، إضافة إلى تقديم برنامجي ماجستير في الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني".

ولفتت الوكالة في تقريرها إلى أن الخريجين "عبروا في كلمة ألقاها رقيب أول الكلية حسين بن علي القحطاني، عن شكرهم لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود لرعايته حفل تخرجهم، مؤكدين جاهزيتهم للانضمام مع زملائهم في ميادين العز والشرف لخدمة الوطن والحفاظ على أمنه".