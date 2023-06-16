آل باتشينو يرزق بمولود في عمر الـ83 عاما

(CNN)-- قال ممثل عن النجم العالمي آل باتشينو، لشبكة CNN، الخميس، إن الفنان وصديقته نور الفلاح رزقا بمولود.

وأضاف المصدر أن آل باتشينو (83 عاما) وصديقته (29 عاما) والتي تصغره بـ54 عاما تقريبا، قاما بتسمية طفلهما رومان باتشينو.

يذكر أن الممثل الحائز على جائزة الأوسكار لديه 3 أطفال آخرين من علاقات سابقة، اثنان مع بيفرلي دانجيلو والآخر مع جان تارانت.

وعندما انتشرت الأنباء في وقت سابق من هذا الشهر، عن أن آل باتشينو يستعد لأن يصبح أبا مرة أخرى، علق صديقه وزميله الممثل روبرت دي نيرو (79 عاما)، الذي رزق بطفله السابع الشهر الماضي بقوله: "يبارك الله فيه".

وكان فيلم "House of Gucci" الذي أنتج عام 2021، أحدث فيلم روائي طويل قدمه آل باتشينو مع آدم درايفر وليدي غاغا ولعب فيه دور ألدو غوتشي.

وكذلك قدم النجم العالمي مسلسل "Hunters" الذي بدأ الموسم الثاني من العرض في يناير/ كانون الثاني.