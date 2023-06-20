سيول، كوريا الجنوبية (CNN)-- حاول رجل كوري يبلغ من العمر 19 عاما، فتح باب طائرة في الجو على متن رحلة من سيبو في الفلبين، إلى مطار إنتشون في كوريا الجنوبية، بحسب مسؤولين من شركة جيجو إيرلاينز وشرطة مطار إنتشون.

وغادرت الطائرة سيبو في الساعة 1:49 بالتوقيت المحلي من الفلبين، الاثنين، حيث بدأ الرجل يتصرف بشكل غريب، بعد ساعة من انطلاق الرحلة.

وقال مسؤول شركة طيران جيجو إن الرجل كان جالسا في الصف السادس عشر، واشتكى لموظفي شركة الطيران من شعوره بالضغط على صدره، وتحدث بطريقة غير لائقة مع الموظفين.

وأضاف المسؤول: "ثم نقله مضيفو طيران جيجو إلى الصف الأمامي للطائرة بالقرب من باب الخروج حيث يمكنهم مراقبته. وخلال المرحلة، ركض الرجل نحو الباب وحاول فتحه".

وأردف المسؤول قائلا: "تم إخضاعه على الفور من قبل أفراد الطاقم، الذين استخدموا حبل لاسو ولفائف ربطة عنق لإبقائه تحت السيطرة لبقية الرحلة".

ولم يُفتح الباب، ولم يلحق أي ضرر بالطائرة ولم يُصب أي راكب بأذى.

وسلمت شركة الطيران الرجل إلى شرطة مطار إنتشون في الساعة 7:30 صباحا بالتوقيت المحلي في كوريا الجنوبية، الاثنين.

وقالت شرطة مطار إنتشون لشبكة CNN إن الشرطة تستجوب الرجل، وحتى الآن، لم يوضح الدافع وراء أفعاله.