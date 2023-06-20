أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكدت شركة "Action Aviation" التي يمتلكها رجل الأعمال البريطاني المقيم في الإمارات، هاميش هاردينغ، أنه كان على متن الغواصة التي فُقدت شمال المحيط الأطلسي أثناء رحلة لاستكشاف حطام سفينة "تيتانيك".

وقالت الشركة في منشور على "إنستغرام"، الأحد: "لقد انطلقت الغواصة بنجاح وهاميش يغوص الآن".

وأصدرت الشركة التي نظمت عملية الغوص، OceanGate، بيانا، الاثنين، أعلنت فيه أنها فقدت الاتصال مع الغواصة دون أن تحدد هوية الأشخاص الذين كانوا على متنها.

وقد كان هاميش أحد أول من خاض تجربة الوصول إلى "Challenger Deep" في المحيط الهادئ، وهي النقطة المعروفة بأنها الأكثر عمقا في كوكب الأرض.

وتصدر هاردينغ عناوين الصحف في عام 2019 لكونه جزءًا من طاقم طيران حطم الرقم القياسي العالمي لأسرع طواف حول العالم عبر القطبين، وكان مؤخرا راكبا على متن رحلة "Blue Origin" إلى الفضاء عام 2022.

ونشر رجل الأعمال البريطاني منشورا على صفحته على فيسبوك حول مشاركته في رحلة الغوص في 17 يونيو/حزيران.

وقال هاردينغ في منشوره: "فخور بأن أعلن أخيرا أنني سأنضم إلى رحلات الغوص الخاصة بـOceanGate في مهمتهم RMS TITANIC، بصفة خبير مهمات في الغواصة التي ستغوص نحو تيتانيك".

وحاولت CNN التواصل مع "Action Aviation" للحصول على تعليق، لكنها لم تتلق ردا على الفور.

وقال متحدث باسم مكتب الكومونولث والتطوير في وزارة الخارجية البريطانية لـCNN، إنهم على اطلاع على التقارير حول فقدان مواطن بريطاني في الغواصة.

وأضاف المتحدث بالقول: "نحن على تواصل مع عائلة الرجل البريطاني بعد تقارير حول غواصة مفقودة قرب سواحل أمريكا الشمالية".