دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشاجرة طلاب في المنطقة الشرقية الأمر الذي أثار تفاعلا ودفع بإمارة المنطقة لإعلان فتح تحقيق.

ونشرت الإمارة تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر، قالت فيها: "وجه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير الشرقية، بالتحقيق في واقعة مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر مشاجرة بين مجموعة من الطلاب، وقعت في إحدى المدارس الثانوية التابعة لمكتب التعليم بمحافظة القطيف".

وتابعت الإمارة في تغريدتها: "وشمل التوجيه معرفة جميع الأسباب والتفاصيل المتعلقة بالحادثة، ومحاسبة المتسببين فيها، وفق اللوائح والأنظمة، وبما يكفل وضع حد لمثل هذه التصرفات المخالفة لقواعد السلوك العام والانضباط في المدارس".

وأضافت: "باشرت إدارة التعليم والجهات المختصة في المنطقة الشرقية التحقيق في الحادثة للعمل على اعداد تقرير متكامل عنها، ورفعه لصاحب السمو الملكي نائب أمير المنطقة الشرقية".