أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- بدأ العمال في حوالي 150 متجرًا من متاجر "ستاربكس" في الولايات المتحدة إضرابًا، الجمعة، احتجاجًا على سياسة سلسلة المقاهي الخاصة بزينة "شهر الفخر" في المتاجر.

وادعى اتحاد عمال "ستاربكس"، الاتحاد الذي يُمثل المتاجر المنظمة، أن "ستاربكس" قيدت وجود ديكورات متعلقة بالاحتفال بـ"شهر الفخر" في بعض الأماكن، واحتج على "التعامل الذي يتسم بالنفاق مع العمال المثليين"، وقد نفت "ستاربكس" هذه الادعاءات بقوة.

وقال اتحاد عمال ستاربكس على تويتر: "سيدخل 3500 شخص في إضراب على مدار الأسبوع المقبل".

وأكدت الشركة أن مدراء المتاجر يمكنهم وضع زينة في المتاجر إن كانت خاصة بـ"شهر الفخر" أو بأي مناسبة اجتماعية أخرى، بشرط أن تتسق هذه الزينة مع ضوابط السلامة، وأشارت "ستاربكس" إلى أنها ليست على علم بمنع أي فرع من فروعها تعليق هذه الزينة.

ولفتت الشركة إلى أن الكثير من متاجرها نشر صورا لزينة "شهر الفخر" على صفحاتها على مواقع التواصل.

وقال متحدث باسم "ستاربكس": "نحن تدعم مجتمع المثليين بلا شك، ولا يوجد تغيير في أي من سياساتنا في هذا الشأن ونواصل تشجيع مدراء متاجرنا على الاحتفال مع مجتمعاتهم بما في ذلك شهر الفخر في أمريكا الذي يقام في يونيو/حزيران"، وأردف قائلا: "نحن قلقون من الأخبار المغلوطة التي يتم نشرها".

بالمقابل، رد الاتحاد على تويتر بالقول إن "ردود الشركة لم تكن متسقة"، وفقا لوثائق داخلية وشهادات من مدراء المتاجر.

وأشار الاتحاد إلى مقال يكشف أن زينة "شهر الفخر" مُنعت في أكثر من 100 متجر في ولايات أوكلاهوما وأركنساس وميزوري، وقال: "تمنح ستاربكس الاستقلالية للقادة المحليين "لإيجاد طرق للاحتفال"، هؤلاء القادة هم نفسهم الذين أصدروا العديد من أوامر حظر زينة شهر الفخر".