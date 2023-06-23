دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نشرها رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي وتشبيهه المدينة ليلا بـ"الزهرة" وسط تفاعل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي العرب والإسرائيليين.

الصورة نشرها النيادي على صفحته بتويتر، قائلا بتعليق: "القدس.. زهرة المدائن تبدو فعلًا مثل الزهرة من الفضاء".

وعلقت نائب سفير إسرائيل في بلجيكا ولوكسمبورغ، هداسا أيسنستارك، على الصورة قائلة: "يا لها من صورة جميلة التقطها رائد فضاء إماراتي.. القدس من الفضاء.. هذه الزهرة الجميلة - القدس - تفوق حتى البتلات الرقيقة والمساحات الشاسعة في جمالها".

ويذكر أن النيادي، أصبح أول عربي يجري عملية السير في الفضاء، خارج محطة الفضاء الدولية ضمن مهام البعثة 69 الموجودة في المحطة.

وتداول نشطاء الصورة بتعليقات نستعرض لكم بعضها فيما يلي: