بيب غوارديولا يقوم بـ"زيارة خاصة" إلى مصر.. ووزارة السياحة توضح السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، الجمعة، أن المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا، يقوم بـ"زيارة خاصة لمصر لمدة أسبوع برفقة أفراد أسرته لقضاء جزء من عطلته الصيفية"، وقالت إنه زار عدد من المناطق السياحية والأثرية بالقاهرة والأقصر وأسوان.

وأضافت الوزارة، في بيان غبر فيسبوك، أن زيارة غوارديولا لمصر، التي وصلها الخميس، جاءت "بعد تحقيق الثلاثية التاريخية بالفوز بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وقبل الاستعداد للموسم الجديد".

وذكر الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى عمرو القاضي أن مثل هذه الزيارات الخاصة بالمشاهير "لها تأثير قوى ومؤثر فى الأسواق السياحية المستهدفة للترويج السياحي لمصر بصورة أكبر ومنها السوق الإسبانى والذى شهد نموا كبيرا في الحركة السياحة الوافدة منه خلال النصف الأول من هذا العام".

ونشرت الوزارة صورا لزيارة المدرب الإسباني لمنطقة الأهرامات والمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، وذلك برفقة أفراد أسرته.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، الدكتور أحمد غنيم إن "استقبال المتحف لهذه الزيارات المهمة يبعث صورة إيجابية عن المقصد السياحي المصري ويجعل من المتحف واجهه أساسية في البرامج السياحية المختلفة".