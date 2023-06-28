دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتيات يرددن أغنية "أنا روسي" وسط تفاعل واسع خلال الأيام القليلة الماضية.

وتداولت وسائل إعلام روسية محلية مقطع الفيديو تزامنا مع الأحداث الأخيرة التي شهدتها روسيا وتحركات رئيس مجموعة قاغنر العسكرية الروسية الخاصة بالتقدم صوب العاصمة، موسكو وما وصفه الكرملين بـ"التمرد" قبل أن يعلن عن تراجعه إلى الثكنات.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد القى خطابا للأمة، مساء الاثنين، قال فيه إن "التمرد المسلح كان سيُكبح على أي حال"، مٌضيفا أن "الخونة" خانوا أيضًا من تبعهم.

وقال بوتين: "منظمو التمرد خانوا بلدهم وشعبهم، كما خانوا أولئك الذين انجروا إلى الجريمة، وكذبوا عليهم، ودفعوهم حتى الموت".

وأضاف: "كانت هذه النتيجة بالضبط - قتل الأخوة - ما أراده أعداء روسيا: كل من النازيين الجدد في كييف، ورعاتهم الغربيين، وجميع أنواع الخونة (داخل البلاد). لقد أرادوا أن يقتل الجنود الروس بعضهم البعض، ويقتلوا العسكريين والمدنيين، حتى تخسر روسيا في النهاية وينقسم مجتمعنا ويخنق في حرب أهلية دموية".

في حين اعتبر "أن الغالبية العظمى من مقاتلي وقادة مجموعة فاغنر هم أيضًا وطنيون روس، مخلصون لشعبهم ودولتهم. لقد أثبتوا ذلك بشجاعتهم في ساحة المعركة، وحرروا دونباس ونوفوروسيا، حاولوا استغلالهم في الظلام ضد إخوانهم في السلاح، الذين قاتلوا معهم معًا من أجل الوطن ومستقبله".