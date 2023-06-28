دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يتوافد الحجاج، صباح الأربعاء، إلى منشأة الجمرات خلال موسم الحج 2023 في "مشهد مهيب" تداولته وسائل الإعلام السعودية المحلية.

ونشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية مقطع فيديو على صفحتها بتويتر قائلة بتعليق: " مشهد مهيب؛ لحظة توافد ضيوف الرحمن إلى منشأة الجمرات لرمي جمرة العقبة".

وفي مقطع فيديو آخر نشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو لرجل أمن يساعد طفلا على رمي جمرات.

ويتوجه الحجاج صباح أول أيام التشريق إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.