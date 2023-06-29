أمام محمد بن سلمان.. أحد أبيات قصيدة مشعل الحارثي تثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من القصيدة التي ألقاها الشاعر العقيد مشعل الحارثي، أمام ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء في الديوان الملكي بقصر منى.

وأبرز نشطاء البيت القائل "يقولون أنت لولا النفط والله يا بدوي ما تسيد.. وأقول النفط لولاي بدوي ما صار له هاله.."

ونشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي القصيدة بمقطع فيديو على صفحته الرسمية بتويتر.

وقال ولي العهد السعودي في كلمة ألقاها خلال مراسم الاستقبال إن "ما تقدمونه من جهود مباركة، وما تقومون به مع أجهزة الدولة الأخرى، من أعمال متواصلة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، والسهر على راحتهم، والحفاظ على أمنهم؛ هو محل فخرنا واعتزازنا، وسنواصل - بحول الله - بذل الجهود وتسخير الإمكانيات، لتيسير أداء الحج كل عام إلى ما لا نهاية".

وتابع قائلا إن "التضحيات الكبيرة وأعمال الشرف والبطولات التي تقومون بها، حفاظاً على أمن بلادكم، ومقدساتها؛ هو نهج سار عليه أبناء هذه البلاد منذ تأسيسها، ولن يتوانوا عن حماية أمنها وصون استقرارها وحفظ مقدراتها".