دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله، الجمعة، صورة جديدة مع زوجته الأميرة رجوة الحسين، مع تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وشارك ولي عهد الأردن متابعي صفحته على إنستغرام صورة مع زوجته وعلق عليها بالقول: "مني أنا ورجوة كل عام وأنتم بخير".

وكان قد أُقيم حفل زفاف ولي عهد الأردن على زوجته السعودية الأميرة رجوة السيف، في 1 يونيو/حزيران الجاري.

وكان نشطاء قد تفاعلوا على مواقع التواصل الاجتماعي مع عيد ميلاد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الموافق في الـ28 من يونيو/حزيران.