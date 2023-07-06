قارنوه برئيس عربي.. لقطة لبوتين مع طفلة من داغستان تثير تفاعل نشطاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع طفلة من داغستان استقبلها في مكتبه بالكرملين الأمر الذي أثار تفاعلا.

وذهب أحد النشطاء لتشبيه فيديو بوتين بمشهد سابق للرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد مع طفلة، حيث كتب صاحب حساب Mohammed Taqi تغريدة قال فيها: "كانت البداية من الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يزور عائشة بعد ان شاهد لها لقطات وهي تحاول السلام عليه.. في نفس المشهد دعا بوتين فتاة من مدينة دربند إلى الكرملين بسبب شعورها بالضيق لأنها لم تقابله عندما زار داغستان.. حفظ الله قائد الأمة و زعيم الشرق الأوسط".

وذهب مغردون آخرون لاعتبار لقطة الرئيس الروسي المتداولة فرصة "لكسب العاطفة من المسلمين".

فيما قام آخرون بإلقاء الضوء على الأوضاع في أوكرانيا والحرب التي تشنها موسكو.