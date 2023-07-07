"أميري المفضل".. نجيب ساويرس يعلق على صورة أمير سعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس على صورة حديثة متداولة للأمير السعودي، خالد الفيصل، لأمير منطقة مكة وهو يقوم بالرسم، وسط تفاعل بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

الصورة نشرها حساب بندر بن خالد الفيصل بتعليق قال فيه: "في مرسمه عصر اليوم الأمير خالد الفيصل -حفظه الله- يدلل بفنه وريشته ابنة أخي الأميرة العنود بنت سعود".

وعلق ساويرس قائلا: "أميرى المفضل… ليبيرالى منذ زمن بعيد ومؤسس مؤسسة الفكر العربي كل آلفيصل قمة في الذوق والثقافة والأصول… الله يحفظهم".

ووفقا لصحيفة سبق السعودية المحلية، فإن أمير مكة رسم "193 لوحة وأقام 14 معرضًا تشكيليًا في 10 مدن وعواصم داخلية وخارجية"، بالإضافة إلى العديد من الدواوين الشعرية والأمسيات.