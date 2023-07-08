إحداها كانت لرحلة صيد سمكة التونة.. صور سلطان عُمان تثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت وسائل إعلام عُمانية وحسابات على موقع تويتر لقطات مصورة أرشيفية لسلطان عُمان، هيثم بن طارق، مُثيرة حالة من التفاعل.

إحدى هذه الصور كانت للسلطان هيثم بن طارق خلال رحلة صيد، عندما تمكن من اصيطاد سمكة تونة كبيرة الحجم.

كانت سمكة التونة التي اصطادها السلطان من تلك النوعية المميزة بزعانفها الصفراء اللون.

ولدى سلطنة عُمان مشروع تابع لشركة المياه الزرقاء، إحدى شركات جهاز الاستثمار العماني، التي تسعى إلى تسمين وتنمية إنتاج مئات الأطنان من هذا النوع من التونة.

وكانت هناك لقطات مختلفة للسلطان خلال فترات عمرية متفرقة، على هامش مشاركته في عدد من الأنشطة.