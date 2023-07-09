مدير مكتب محمد بن سلمان يعلق على صورة أمير مكة وهو يرسم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق بدر عساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان على صورة أمير مكة، الأمير خالد الفيصل وهو يقوم برسم لوحة.

ونشر العساكر صورة الأمير خالد الفيصل بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق: "كل ريشته معنى.. حفظه الله خالد الفيصل".

وكانت صورة أمير مكة قد أثارت تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، حيث علق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس على الصورة قائلا: "أميرى المفضل… ليبيرالى منذ زمن بعيد ومؤسس مؤسسة الفكر العربي كل آل فيصل قمة في الذوق والثقافة والأصول… الله يحفظهم".

ووفقا لصحيفة سبق السعودية المحلية، فإن أمير مكة رسم "193 لوحة وأقام 14 معرضًا تشكيليًا في 10 مدن وعواصم داخلية وخارجية"، بالإضافة إلى العديد من الدواوين الشعرية والأمسيات.