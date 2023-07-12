تقرير قناة سعودية عن اقحام عائلات لبناتها بمواقع التواصل يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقريرا نشرته قناة الإخبارية السعودية عن عائلات تقحم بناتها بوسائل التواصل الاجتماعي الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

وقالت الإخبارية في تعليق على مقطع الفيديو: "عائلات تقحم بناتها في فضاء مواقع التواصل لسد الفراغ وكسب المال.. فهل يحتاج الأمر لإعادة النظر في جعل التافهين مشاهير وأثرياء؟".

وعلق صاحب حساب إبراهيم بن عطالله قائلا: " للأسف البعض من أجل رفع المشاهدات يقوم بعمل تصرفات غير لائقة والبعض يدفع لحسابات أخرى من أجل ان تشتمه وتنشر قول او فعل له ليحصل على ردة فعل مضادة ثم يصعد اسمه للترند".

وذهب نشطاء آخرون لوصف التقرير بـ"الناري" ذهب آخرون للتفاعل على وسم سابق بعنوان "مشاهير الفلس" سبق وتصدر أكثر المواضيع تفاعلا في المملكة العربية السعودية.