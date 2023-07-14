دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت الملكة رانيا صورة جمعتها بولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله، وزوجته الأميرة رجوة الحسين في "صن فالي" وهم في "سيارة غولف".

وشاركت الملكة رانيا متابعي صفحتها على منصة "إنستغرام" صورتين إحداهما يظهر فيهما ولي العهد وزوجته برفقة الملكة في سيارة غولف.

وفي الصورة الثانية، تظهر الملكة رانيا وحدها، وعلقت على الصورتين بالقول: "في صن فالي، أسعد الله صباحكم وجمعة مباركة".

وأثارت صورة للأميرة رجوة، زوجة ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن حفل زفاف ولي عهد الأردن على رجوة آل سيف أُقيم في 1 يونيو/ حزيران الماضي بحضور عدد من قادة الدول والشخصيات البارزة في العاصمة الأردنية، عمّان.