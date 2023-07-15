"تواضع مش طبيعي".. فيديو محمد بن زايد ملبيا دعوة مواطن يثير تفاعلا

صورة أرشيفية للشيخ محمد بن زايد العام 2017 في العاصمة السعودية، الرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداولت وسائل إعلام محلية بالإمارات ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال جولة تفقدية لمنازل مواطنين.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي وصفه أحد النشطاء قائلا: "مش طبيعي" في إشارة إلى تواضع الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد جالسا على الأرض بمجلس المنزل.

وكان حكام الإمارات السبعة في الإمارات العربية المتحدة قد انتخبوا العام 2022 ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي حينها، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا لدولة الإمارات وذلك بعد إعلان وفاة رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ووُلد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في 11 مارس/آذار عام 1961 في مدينة العين وهو ابن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "الأب المؤسس" وأول رئيس دولة الإمارات العربية المُتحدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك. متزوج من الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان وأب لأربعة أولاد وخمس بنات.