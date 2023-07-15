دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجهت الأميرة السعودية، الغادة بنت فهد آل سعود، انتقادات إلى عدم ارتداء البعض "اللبس المناسب" للمشاعر المقدسة وقيام بعض المؤثرين بتصوير أنفسهم خلال الصلاة في مكة والمدينة المنورة.

وكتبت الأميرة السعودية، في حسابها عبر تويتر: "يا نساء المسلمين اتقوا الله في أنفسكم وفي المعتمرين وضيوف الرحمن والمسجد النبوي، عند زيارة هاتين المدينتين المقدسة تستروا البسوا عباية وطرحة احترامًا لقدسية المكان واحترامًا لمن يزور هذه الأماكن للعبادة".

وأوضحت: "باختصار وضع المكياج وإظهار الشعر ولبس بنطلون دون عباية هذه قلة ذوق ووقاحة"، حسب تعبيرها.

ودعت الأميرة الغادة بنت فهد رئاسة شؤون الحرمين ووزارة الداخلية السعودية، قائلة: "آمل أن يفرض غرامات وعقوبات على كل من يخالف الذوق العام في المشاعر المقدسة. وواجبنا كسعوديين مقاطعة وإلغاء متابعة مشاهير الفلس الذين يبحثون عن متابعين بالمخالفات الدينية وتفاهاتهم... وحده تصور وهي تصلي والثاني يكتب "أوت فيت" الإحرام في عمرته وفي الحج".

وتابعت: "إلا شعائر الله هنا نوقفكم وأشكالكم عند حدكم.أما بخصوص المعتمرين والمعتمرات وزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف من خارج المملكة فيجب توفير كتيبات بجميع اللغات مكتوبة ومصورة لمن لا يعرف القراءة يتم فيها شرح اللبس المناسب الذي يجب لبسه في مكة والمدينة خصوصًا في ساحات الحرمين الشريفين ولكل من يستخرج تأشيرة عمرة أو حج وتوزع في الفنادق".

وأشارت الأميرة السعودية إلى اضطرت للتعليق على ذلك "لكن لما وصل للترند لازم نوضح للناس خصوصًا اللي مايعرفون عاداتنا إننا كسعودين نرفض هذه التصرفات".