دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرسالة كتبها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في كتاب سجل الزائرين في كينيا عند وصوله للمشاركة بالقمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي.

وأثار خط السيسي وأسلوب كتابته تحليلات تكهن فيها مغردون أنها تكشف جوانب من شخصية الرئيس المصري في حين ذهب آخرون للإشادة بالتنظيم وجمال الخط.

والصور المتداولة نشرها المتحدث باسم الرئاسة المصرية على صفحته الرسمية بفيسبوك، قائلا بتعليق: " السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه كلمة للرئيس روتو رئيس كينيا وللشعب الكيني الشقيق في سجل الزائرين بمستهل زيارة سيادته لكينيا للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.."

وبين المتحدث أن ما كتبه الرئيس المصري كان نصه: "يسعدني أن أتقدم بخالص التقدير والشكر لفخامة الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، علي حسن الاستضافة وحفاوة الاستقبال.. وأعرب عن سعادتي لتواجدي بالعاصمة الكينية نيروبي، متمنياً لأخي فخامة الرئيس روتو ولشعب كينيا الشقيق المزيد من الرخاء والتقدم."