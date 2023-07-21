عراك على الهواء بين وزير سابق وصحفي في لبنان يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من عراك بالأيدي على الهواء بين الوزير السابق، رئيس حزب التوحيد العربي، وئام وهاب والصحفي، سيمون أبو فاضل في لبنان الأمر الذي أثار تفاعلا.

العراك جاء في حوار على قناة MTV اللبنانية التي نشرت المقطع بتغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر، قائلة بتعليق: "شهد استديو ’صار الوقت‘ عراكاً بالأيدي بين رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب والصحافي سيمون أبو فاضل".

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول حدوث تلاسن بين أبو فاضل ووهاب الذي قام برمي كوب ماء كان أمامه على أبو فاضل قبل احتدام الموقف وتحوله لعراك بالأيدي.

يذكر أن العراك وقع خلال البرنامج الحواري "صار الوقت" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني، مارسيل غانم على قناة MTV اللبنانية.