عراك على الهواء بين وزير سابق وصحفي في لبنان يثير تفاعلا

متفرقات
نشر
دقيقة قراءة
عراك على الهواء بين وزير سابق وصحفي في لبنان يثير تفاعلا
صورة أرشيفية تعبيرية للعلم اللبناني على سيارة قرب الكورنيش Credit: Spencer Platt/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من عراك بالأيدي على الهواء بين الوزير السابق، رئيس حزب التوحيد العربي، وئام وهاب والصحفي، سيمون أبو فاضل في لبنان الأمر الذي أثار تفاعلا.

العراك جاء في حوار على قناة MTV اللبنانية التي نشرت المقطع بتغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر، قائلة بتعليق: "شهد استديو ’صار الوقت‘ عراكاً بالأيدي بين رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب والصحافي سيمون أبو فاضل".

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول حدوث تلاسن بين أبو فاضل ووهاب الذي قام برمي كوب ماء كان أمامه على أبو فاضل قبل احتدام الموقف وتحوله لعراك بالأيدي.

يذكر أن العراك وقع خلال البرنامج الحواري "صار الوقت" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني، مارسيل غانم على قناة MTV اللبنانية.

قد يهمك أيضاً

تداول فيديو وصور عراك بالأيدي داخل البرلمان الكويتي بجلسة الثلاثاء

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.