نجيب ساويرس لوائل غنيم: انا الي حاربت علشان حريتك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس على طلب الناشط المصري، وائل غنيم مسامحته ورفع الحظر عنه في منصة تويتر، قائلا: " انا الي حاربت علشان حريتك".

وبدأ الأمر بتغريدة لوائل غنيم قال فيها: "وائل غنيم عايز ينزل نزلة مع المهندس نجيب ساويرس وناكل فيها مع بعض عيش ورز وسمّان ونتكلم أحلى كلام.. يا رب يشيل البلوك ويسامحني ونبدأ صفحة جديدة في نزلة السمّان.. تحياتي، وائل غنيم من البلكونة".

ورد ساويرس قائلا: "المسألة مش مسامحة المسألة انك متغير بسرعة الضوء.. انا اللي حاربت علشان حريتك".

ليرد غنيم قائلا: " اللي أنا اتعرضتله من تجربة مش سهل وحضرتك دقت طعم الغربة وأنا دقتها بطعم الوحدة والاكتئاب والانعزال وخسارة كل حاجة كان ليها معنى في حياتي.. وعد مني التعامل بيننا هيكون بأصول ولاد الأصول السوهاجية اللي بقابل منهم كتير في يومي وأخلاقهم من ذهب. وأنت الحكم.. تحياتي لحضرتك وشكري وامتناني لجهودك تجاهي وسعة صدرك ولطفك.. الحمد لله على نعمة مصر ودواها.. المسامح دايما كريم يا عمنا.. تحياتي من داخل كافيه بالمهندسين والحاج صلاح والحاج ممدوح بيسلموا على حضرتك".