بالصور.. الشيعة في العراق يحيون أيام "محرم" قبل عاشوراء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يحيي أبناء الشيعية الأيام العشرة الأولى بشهر محرم (بالتقويم الهجري)، الجمعة بمراسم نستعرض جوانب منها فيما يلي بالصور.

Credit: HUSSEIN FALEH/AFP via Getty Images

ويحي المسلمون يوم العاشر من محرم والذي يُعرف باسم "يوم عاشوراء" بمراسم مختلفة. عند عموم أهل السنة فإن يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجّا الله فيه النبي موسى ومن معه من "بني إسرائيل" من قوم فرعون حيث فلق النبي بعصاه البحر وتمكن من الفرار بينما غرق فرعون وجنوده.

Credit: HUSSEIN FALEH/AFP via Getty Images

ويقوم أهل السنة بصيام هذا اليوم كإحياء للسنة النبوية.

Credit: MOHAMMED SAWAF/AFP via Getty Images

أما عند الشيعة فيوم عاشوراء هو ذكرى مقتل الإمام الحسين، حفيد النبي محمد من ابنته فاطمة، الذي لقي حتفه سنة 680 ميلادية، في صراع على السلطة، ويحيون هذا اليوم بمظاهر رمزية "لتأنيب الذات" وإظهار الحزن على مقتله أثناء ثورته ضد الحاكم الأموي آنذاك يزيد بن معاوية.

Credit: ASAAD NIAZI/AFP via Getty Images

وفي تلك المشاهد، ينشد الآلاف من الشيعة أناشيد دينية تأبينية، ويقومون بضرب صدورهم أو ما يعرف بـ"اللطم،" ويجرحون أنفسهم بخناجر أو سيوف، ثم يجلدون أنفسهم بالسياط في حركات متناسقة.