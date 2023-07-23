شيخة قطرية تنشر صورة مؤثرة لأمير قطر "الوالد" خلال دفن عمه السبت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، صورة لأمير قطر الملقب بالأمير "الوالد" الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني خلال مراسم دفن عمه، الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني.

وتظهر في الصورة اسناد الأمير الوالد راسه على قبضته وهو ينظر إلى عملية الدفن التي تمت، السبت في مقبرة الريان، وسط تفاعل بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

الصورة نشرتها الشيخة مريم على صفحتها بمنصة تويتر، قائلة بتعليق: "صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الأمير الوالد يحضر مراسم دفن المغفور له بإذن الله الوالد الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله آل ثاني، والذي دفن مساء اليوم في مقبرة الريان".

وكان الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي القره داغي، قد وصف رحيل الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني بـ"الفاجعة" بتغريدة على صفحته بتويتر قال فيها إن "وفاة الفقيد فاجعة كبيرة للمجتمع القطري بصورة عامة و المجتمع التعليمي بصورة خاصة في قطر، بل لكل من تلقى التعليم في قطر خلال وزارته، وستظل إسهاماته، وإرثه الثقافي والعلمي خالدة في مجال التعليم. فقد كان الفقيد رمزاً للتفاني، وتشجيع التفوق والإبداع في العمل التعليمي، وعمل جاهداً لتطوير العملية التعليمية وتقديم فرص التعلم للجميع، بغية بناء جيل مثقف ومتعلم وقادر على تحقيق التقدم والتطور".