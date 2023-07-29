دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي مقطع فيديو في حسابه عبر تويتر، السبت، أوضح فيه إمكانية إصابة الأشخاص بالمرض على متن محطة الفضاء الدولية، متحدثًا عن الإجراءات التي يجب القيام بها في حالات الطوارئ.

وقال النيادي في مقطع الفيديو من على متن محطة الفضاء الدولية: "من الأسئلة المتكررة اللي توصلنا، هل ممكن رواد الفضاء يتعرضون لمرض في الفضاء؟ طبعا الإجابة: نعم، ولكنها نادرة الحدوث، لأن الأشخاص الذين يذهبون لمحطة الفضاء الدولية، عادة ما تكون عندهم اللياقة الصحية والطبية، وقد تنتج الأمراض عن عدوى فيروسية أو بكتيرية أو خلل في الأعضاء الداخلية، وفي كلتا الحالتين هي نادرة الحدوث".

وأضاف النيادي: "الرواد يخضعون لفترة حجر صحي لمدة أسبوعين، للتأكد من عدم إمكانية الإصابة، أو نقل العدوى للأفراد الموجودين على المحطة، وكلهم يأخذون التطعيمات الأساسية، كما يتم اختيار الرواد الذين لديهم اللياقة الطبية والصحية، كما أنه في فترة التدريب التي قد تستغرق سنوات، يتم التأكد أن الرواد لن يتعرضوا لأمراض تسبب خللا في الأعضاء الداخلية".

وأشار رائد الفضاء الإماراتي إلى أنه "مع ذلك ممكن تحصل اضطرابات في أجسام الرواد بسبب القلق أو التوتر، وممكن تظهر على شكل جلدي أو حساسية، أو تأثر الرواد بحساسية من طعام معين موجود على متن محطة الفضاء الدولية، وممكن كذلك إنهم يتعرضون لإصابات أو الصعق الكهربائي، هذه كلها أشياء ممكنة الحدوث، ولكنها نادرة".

وأردف النيادي قائلا: "ولو حدثت هذا الأشياء وشوفنا الشخص المصاب يمكن أن نتعامل مع تلك الحالات، عندنا الأدوية الخاصة، عندنا ضمادات نعطيها للشخص المصاب، وإحنا متدربين على كافة إجراءات السلامة والإسعافات الأولية للتعامل مع الشخص المصاب، وعندنا كذلك اتصال مباشر مع الأطباء المناوبين على مدار الساعة، وهم يقدمون النصيحة والاستشارة الطبية اللازمة".

وأوضح: "إذا شوفنا شخصًا مصابًا أو مغمى عليه، فقد يكون تعرض لصعق كهربائي أو عنده حالة اختناق معينة، وهنا يجب ألا نلمسه، ونتأكد أن الحالة سليمة من الماس الكهربائي وننقله على طاولة العمليات في المحطة ونثبته جيدًا... ونربط أنفسنا بالأربطة.. ويتم توزيع عمل الفريق لتقديم الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي".

وعرض النيادي حقائب الأدوية الموجودة على متن المحطة، قائلا: "لدينا أدوية وصيدلية كاملة، فلدينا شنطة أدوية خاصة بالتشخيص فيها معدات قياس الضغط والعيون والالتهابات، ونبلغ الإشارات الحيوية للطبيب المختص لتحديد نوع الأدوية التي يمكن تناولها، كما توجد شنطة بها أدوية خاصة بأمراض الأوعية الدموية، وشنطة خاصة بالمراهم والأشياء التي لا تحتاج إلى وصفة كقطرات العيون والآذان، أو الأدوية التي تؤخذ بالفم، كما يوجد لدينا معدات لتسليك مجرى الهواء إن تعرض شخص ما لضيق في التنفس، ضمن معدات الطوارئ، وعندنا جهاز الإنعاش الرئوي والتنفس لإعطاء الهواء مباشرة، ولدينا قناع الأكسجين الذي يتم ربطه بإمداد الأكسجين التابع للمحطة".